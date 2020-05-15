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توك شو

داليا أشرف تنفعل على الهواء: الناس مش عارفة خطورة كورونا وأعداد الإصابات ترتفع

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:48 ص
داليا أشرف
داليا أشرف
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البهي عمرو
قالت الإعلامية داليا أشرف، إن جميع الزملاء الإعلاميين يناشدون المواطنين الابتعاد عن التزاحم والاختلاط، ولكن معظم الناس لا يلتزمون ويتجمعون ويحتفلون ولا يعلمون مخاطر كورونا.

وأضافت داليا أشرف، خلال تقديمها برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك بعض المواطنين لا يعلمون معنى فيروس كورونا وانفعلت " ياريت الناس دى تبعتلى ايه معنى كورونا وبيفكروا ازاي".

وناشدت داليا أشرف المواطنين عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، مؤكدة " فى ناس خارجة تتفسح وتتقابل عادي".

ولفتت داليا أشرف، إلى أن الشخص الذى يصاب وهو يعمل فهو يبحث عن قوت عيشه، ولكن هناك بعض الأشخاص تتجمع وتنظم حفلات.

وأشارت داليا اشرف إلى أن عدد المصابين بـ كورونا يرتفع وعلى الجميع توخى الحذر.

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