وزير التموين يبحث مع رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة توافر السلع

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل وضمان توافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل المستقبلية لتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وذلك في إطار خطة وزارة التموين الشاملة لتحديث وتطوير كافة المنافذ التابعة لها بما يواكب احتياجات المواطنين ويرفع كفاءة منظومة تداول السلع.

واستعرض الوزير كذلك الموقف التنفيذي لضخ السلع بكافة فروع ومنافذ الشركة، وآليات الرقابة على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى خطط التطوير لرفع كفاءة الأداء داخل الشركة. وشدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة لضمان انتظام الصرف التمويني وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية يعقدها وزير التموين مع رؤساء الشركات التابعة، بهدف المتابعة المستمرة وتعزيز كفاءة منظومة العمل التمويني.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاستاذ احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي والمحاسب عادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع، والمحاسب طاهر محمد عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، واللواء محمد السيد عبد السلام الرئيس التنفيذي للشركةالمصرية، والعميد أحمد رضا العناني العضو المنتدب المالي والإداري والتجاري.



