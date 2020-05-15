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للوقاية من كورونا.. إيطاليا تستخدم خوذا ذكية لقياس درجة حرارة المسافرين .. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد استخدام إيطاليا خوذا ذكية لقياس درجة حرارة المسافرين . 

وبدأ المهندسون بمطار فيوميتشينو في روما الإيطالية باختبار "خوذة ذكية '' جديدة تسمح بقياس درجات حرارة المسافرين كجزء من سلسلة التدابير الوقائية المشددة التي فرضتها السلطات لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، عند استئناف الرحلات الجوية.

وتم تزويد قناع "الخوذة الذكية" بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر معلومات حول درجة حرارة الركاب داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 7 أمتار.

ويمكن لضباط الأمن ارتداء هذه الخوذة وقياس درجة حرارة المسافرين أثناء دخولهم المطار أو أثناء وقوفهم وانتظارهم في الطابور.

وتظهر صورة الأشعة تحت الحمراء التي يتم التقاطها من خلال هذه الخوذة ودرجة حرارة المسافرين في الجانب الأيمن من الخوذة.

وتأمل السلطات الإيطالية في أن تعيد هذه الإجراءات شعور المواطنين بالأمان وأنه بإمكانهم الطيران مرة أخرى. مما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

بالوقت الحالي، يسير مطار فيوميتشينو، أكبر مطارات إيطاليا وثاني أكبر بوّابة جوية دولية رحلات داخلية وخارجية محدودة، من روما إلى أجزاء أخرى في إيطاليا، وإلى وجهات مختلفة في العديد من الدول الأوروبية. إلا أن السلطات تأمل أن يزداد أعداد الطائرات والركاب في الشهر المقبل.
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