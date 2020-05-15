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توك شو

بدون مقابل.. غواص وأبناؤه يتطوعون لانتشال الغرقى .. تفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:07 ص
الغواص و أبنائه
الغواص و أبنائه
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البهي عمرو
عرضت قناة دى إم سي، تقرير عن غواص و أبنائه يتطوعون فى عمليات انتشال الغرقى دون أى مقابل.

وقال الكابتن هشام الشويكي الغواص الذى يقوم بانتشال الجثث التى تغرق، إنه يساعد الغواصين فى البحث عن الجثث وأكد أنه يعيش فى المنصورة ولكن يتجول بين المحافظات للبحث عن أى الغرقى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنام " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أنه يتلقى إشارة أو رسالة على التليفون بشأن حالات غرق، وبعد ذلك يتوجه للبحث عن الجثث.

وكشف أنه ظل يبحث عن شاب فى نهار رمضان لمدة 10 ساعات، موضحًا أن هذا الشاب وصل لـ مكان عميق وبعد التواصل مع الانقاذ النهري تم الوصول لـ جثة الشاب.

وأشار إلى أن لديه ثلاث أبناء يساعدونه فى البحث عن جثة أى غريق، مؤكدًا " عندى 2 توأم وواحد كبير و الكل يبحث بدون مقابل".

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