غرق شاب أثناء الاستحمام فى مياه النيل هربا من شدة الحرارة بالمنيا

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه النيل اثناء الاستحمام هربا من شدة الحرارة أمام قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا فجرفه التيار ليلقى مصرعه و تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة و نقلها لمستشفى ملوى العام.









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطه ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول بلال. ع. ع 23 سنة ومقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة .





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تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن الشاب نزل إلي النيل للاستحمام مع عدد من زملائه هربا من حرارة الجو المرتفعة وتأثير الصيام فجرفه التيار ولقي مصرعه وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد استمرار البحث عن جثته لمدة ثلاثة أيام



