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حوادث

عامل وراء مقتل سيدة وإبنتها بسوهاج .. المتهم : خنقتهم بحبل ورميت جثثهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:25 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح



كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج جعودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتى (سيدة، وإبنتها - مُقيمتان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بترعة نجع حمادى بدائرة مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، والمُبلغ بغيابهما.
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 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام احت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة إرتباطه بالمجنى عليها، ونظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراجها وإصطحابها وإبنتها لإحدى المناطق المتاخمة بدائرة مركز شرطة سوهاج مستقلين سيارة ربع نقل (ملكه) وقام بالإجهاز عليهما بالخنق بإستخدام حبل فأودى بحياتهما، ثم قام بلف جثتيهما ووضعهما داخل السيارة والتخلص منهما بإلقائهما بمكان العثور عليهما.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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