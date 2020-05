قصة صورة.. أول مائدة سحور في جامعة القاهرة

شهد حرم جامعة القاهرة ، أول مائدة وحفل سحور رمضاني في تاريخها، في 22 يونيو 2016 ميلاديا الموافق 16 رمضان 1437 هجريا، وربما في تاريخ الجامعات المصرية، بحضور 15 ألف طالب وطالبة، وشارك فيه عدد من أولياء الأمور، والشخصيات العامة والسياسين والفنانين، وعمداء الكليات والقيادات الجامعية، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار السابق.





نظم الحفل أحد الأنشطة الطلابية تدعى How To Be، بالإضافة إلى الجانب الأمني من خلال قوات مديرية الجيزة خارج أسوار الجامعة مصطحبة معها عربة أمن مركزي، ومن الداخل شركة أمن فالكون على بوابات الجامعة والأمن الإداري بداخلها، كما شارك طلاب التربية العسكرية بألف و300طالب في التأمين والتنظيم.





أحيا حفل السحور حينها "استاند آب" كوميدي لأحد طلاب نشاط "How To Be"، قام فيها الطلاب بتقليد الداعية، عمرو خالد، والإعلامي مدحت شلبي، وونجم برنامج "The Voice Kids" حيث قام بغناء "التوبة"، "بلاش اللون ده معانا" وأغنية جديدة عن شهر "رمضان".









كانت الوجبات عبارة عن 4 عربات "الفول" لسحور طلاب جامعة القاهرة وأصدقائهم وأسرهم، وتضمنت الوجبة طبق "فول" و"جبنة" و"بيض" و"مربى" و"فطير"، وشهدت عربات "الفول" زحام وتدافع شديد من جانب الطلاب.













وكان من أبرز الحضور من الشخصيات العامة