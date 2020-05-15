رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية: قطر صغيرة الحجم والقدرات ولا تملك سوى المال.. فيديو

قال اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية ، إن دولة قطر صغيرة الحجم والقدرات، ولا تمتلك سوى القدرة المالية من بيع الغاز.





وأكد اللواء محمود منصور عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن ثروة الغاز التي تمتلكها قطر ثروة غير دائمة ومؤقتة، وعدد السكان القطريين في تزايد مستمر .





وأشار رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية إلى أن قطر تعمل علي خراب الوطن العربي ، وتدمير الأنظمة الحاكمة، منذ وقت طويل.





وأوضح منصور أن أفعال دولة قطر، تأتي ضمن المخطط الغربي الذي تسير علي نهجه دولة تركيا ، والذي ينفق عليه بشكل مباشر من الدوحة.



