اختلف الخونة في قطر.. أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني

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وأضاف في تغريدة أخرى: الأمريكان سيتخلون عن تميم لسببين: أولًا .. أخذوا جميع ما يريدونه من تميم كمبالغ كاش (ليست كمشاريع) ، ثانيًا .. سقوط تميم ونظامه يفتح الباب لإستضافة أمريكا

٢٢ في وقت أحوج ما تكون فيه لإنعاش اقتصادها.