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برلمان

العسال: تعذيب الصحفي بو هندي حتى الموت وصمة عار في جبين النظام القطري

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:00 ص
تعذيب
تعذيب
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أحمد أيمن
أعرب المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رفضه التام لما قام به تنظيم الحمدين من جريمة بشعة بتعذيب الصحفي المعارض بو هندي حتى الموت، واعتقاله قبل ذلك بنحو ثلاث سنوات، قائلاً: إن جريمة اعتقال بو هندي وتعذيبه حتى الموت وصمة عار في جبين الحمدين تكشف حقيقته المروعة وإرهابه وكراهيته للنقد رغم تشدقه باحترام حقوق الإنسان.

ونوه العسال في بيان له، بالانتقادات الحادة التي وجهتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، لدولة قطر،  بسبب وفاة الصحفي فهد بو هندي في سجن الهامور القطري، حسب موقع جولف ديجيتال نيوز البحريني. 

ودعا، مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية للتفتيش في جرائم الحمدين واقتحام سجونه ومعتقلاته وكشف حقيقتها المروعة للعالم، لافتا الى أن آلاف القطريين، يؤكدون أن الدوحة أصبحت سجن كبير بسبب ممارسات تميم.
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