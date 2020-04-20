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برلمان

برلماني: تنظيم الحمدين في مأزق حقيقي بسبب انكماش الاقتصاد وفضائح كأس العالم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن تنظيم الحمدين يواجه مأزقًا كبيرًا وحقيقيا لأول مرة في تاريخه والسبب تكالب كورونا عليه، وعجزه عن التدبير والتصرف حيالها ونسبة الوفيات والاصابات داخل قطر بالمقارنة الى نسبة عدد السكان تعتبر ضخمة للغاية وتكشف عجز تنظيم الحمدين عن مواجهة الأزمة.

وأضاف قائلا: " في الوقت نفسه فإن تصاعد الاتهامات للحمدين عن حصوله على حق استضافة وتنظيم كأس العالم 2022 بالرشاوي والفساد وضعه في مأزق كبير أمام العالم وهناك احتمالية لسحب حق تنظيم البطولة منه، منوها إلى أن كل هذه السياسات الفاشلة للحمدين أدت الى إنكماش إقتصاد قطر، وتوقف حركة البيع بالاستثمار العقارى وتوقفت أكبر استثماراته فى كرة القدم الذي أثر على إعلامه الرياضي".

 

وانكمش الاقتصاد القطرى بنهاية 2019 رغم غياب تاثيرات كورونا ،وانخفض اجمالى الناتج المحلى 0.6% على أساس سنوى تراجع بنسبة 1.4% فى الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضى.

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