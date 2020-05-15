يبدأ بالرئة.. فيروس كورونا يهاجم المعدة

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرا أكد فيه مجموعة كبيرة من الأطباء البارزين في بريطانيا، أن فيروس كورونا يهاجم الخلايا في الأمعاء.





وأكد تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة المختلفة مهددون بنسبة كبيرة بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد





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وأوضح التقرير أن هناك أدلة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يهاجم الخلايا في الأمعاء، ويعود السبب إلى أن ACE-2 وهي البروتينات التي يستخدمها الفيروس للربط بالخلايا موجودة بكثرة في الأمعاء - وكذلك في الرئتين حيث يبدأ الفيروس.





وأشار الأطباء البريطانين، إلى أن المرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي لديهم عمومًا خلل في الأمعاء مما قد يؤدي إلى مسار أكثر حدة للمرض.





وأوضح الأطباء أن الحبوب التي تحتوي على سلالات بروبيوتيك يمكن استخدامها كعلاج عن طريق منع وتقليل شدة التهابات الجهاز التنفسي والمعدة .



