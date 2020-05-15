AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يبدأ بالرئة.. فيروس كورونا يهاجم المعدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرا أكد فيه مجموعة كبيرة من الأطباء البارزين في بريطانيا، أن فيروس كورونا يهاجم الخلايا في الأمعاء.

وأكد تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة المختلفة مهددون بنسبة كبيرة بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد

اقرأ أيضا

وأوضح التقرير أن هناك أدلة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يهاجم الخلايا في الأمعاء، ويعود السبب إلى أن ACE-2 وهي البروتينات التي يستخدمها الفيروس للربط بالخلايا موجودة بكثرة في الأمعاء - وكذلك في الرئتين حيث يبدأ الفيروس. 

وأشار الأطباء البريطانين، إلى أن المرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي لديهم عمومًا خلل في الأمعاء مما قد يؤدي إلى مسار أكثر حدة للمرض.

وأوضح الأطباء أن الحبوب التي تحتوي على سلالات بروبيوتيك يمكن استخدامها كعلاج عن طريق منع وتقليل شدة التهابات الجهاز التنفسي والمعدة .

و أظهرت بعض الأبحاث أن البروبيوتيك والبريبايوتكس يمكن أن يقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي الشائعة.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

%80 من مرضى كورونا بنيويورك توفوا.. أجهزة التنفس تضر المرضى وتتلف الرئة

مفاجآة.. تدخين الحشيش يسبب فيروس كورونا

يسبب جلطات مميتة وأعراض جديدة لكبار السن.. 4 أخبار مهمة عن كورونا اليوم

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

منها التهاب الأمعاء.. أمراض جديدة تزيد من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا

الخلايا الدهنية تزيد نشاط الفيروس.. سر وفاة أصحاب الوزن الزائد بكورونا

ترشيحاتنا

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

بعد 13 عاما.. أحمد عيد يعتذر لـ إدوارد لهذا السبب

بعد اعترافه بتغيير طائفته الدينية بسبب زوجته.. إدوارد مطلوب على جوجل

تجارب على البشر.. الصين تختبر 5 لقاحات مضادة لـ فيروس كورونا

محمود حافظ بعد مشاركته في الاختيار: لو طلبوني للجيش أنا جاهز

يبدأ بالرئة.. فيروس كورونا يهاجم المعدة

AdvertisementS

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا