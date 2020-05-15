رئيس جامعة بني سويف يتابع تجهيزات استقبال المصريين العائدين من الخارج

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن الجامعة قد انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات داخل المدينة الجامعية "بنين" بشرق النيل لاستقال المصريين العائدين من خارج البلاد مساء اليوم والبالغ عددهم 1205 مواطن وذلك لاستخدامها كعزل صحي لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.





جاء ذلك خلال جوله تفقدية يرافقه اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، بلال حبش نائب محافظ بنى سويف لمتابعة الاستعدادات النهائية.





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وتجول الدكتور منصور داخل كافة الغرف والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة لمتابعة كافة تجهيزات الإعاشة وذلك من حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للمصرين العائدين من الخارج، وتم تخصيص بعض الأدوار الكاملة بالمبانى لإقامة السيدات.





مشددا على إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة و توفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية وتوفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، بهدف توفير كل سبل الإعاشة والراحة لهم.



