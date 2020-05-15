شفاء وخروج ١١ حالة من مستشفى عزل إسنا

أعلنت إدارة مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة إلهام محمود مديرة المستشفي، عن شفاء وخروج ١١ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأوضح وليد الضوى مدير العلاقات العامة بالمستشفي بأن جميع الحالات قد تعافوا تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.





وأشار إلى أن الناجين من الفيروس قد استقبلوا نبأ شفاهم وخروجهم من المستشفى بالفرح والسعادة وتقدموا بالشكر والتقدير لأطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي.





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وقدم العاملون بالمستشفى الزهور التهنئة المرضي المتعافين بخروجهم وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفى وغادرت الحالات المستشفى بعد وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.





الجدير بالذكر، أن مستشفى إسنا التخصصي يعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية، لتتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.