رواد السوشيال ميديا يهاجمون محاميا يساريا لدعمه قيادات الجماعة الارهابية

هاجم عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا المحامى اليساري خ.ع بسبب دوره المشبوه وانتهاجه نهج الجماعة الارهابية.
وقال احد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التي تتخذ مواقف مناوئة من مصر ستجد خ.ع عامل مشترك في هذه القنوات ووسائل الإعلام ".
وقال اخر : "إذا نظرنا إلى التيارات التي تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات ( اخوان - تكفيريين - اشتراكيين ثوريين - إثاريين ) ستجد خ. ع عامل مشترك مع كل هؤلاء يدافع عنهم بنفس الأسلوب ويتحدث عنهم بوسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم بأي محفل قضائي أو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة".
واضاف : "بدأ تحركه شيئا فشيئا باستغلال الظروف التي تمر بها الدولة متوهمة بأن الدولة غافلة عن مثل تلك التحركات ومنشغلة في مكافحة الوباء ولكن الدولة والشعب المصري واعيين تماما تجاه مثل هذه الأدوار المشبوهة حيث أثبت الشعب المصري أنه لم يعد أداة يمكن أن يخضع لها مرة أخرى ولكنها أدوار لا تحقق سوى عائد مادي ضخم يجنيه أو يحصل عليه خالد علي وأمثاله من الكيانات المشبوهة التي تمول هذه العناصر ".
وقال اخر : "إننا ننادي بأنه قد حان الوقت الحاسم للتصدي لهؤلاء الخونة الذين يسعون ليل نهار لتشويه الدولة من أجل حفنة من الدولارات".