رواد السوشيال ميديا يهاجمون المطالبين بالافراج عن السجناء

وقال اخر : "مطالبهم المستمره عن الافراج عن المحبوسين ده معناه تأصيل لفكرة إن أي حد يغلط أو يخالف القانون مش هيتحاسب وتخيلوا لو الفكرة دي إتأصلت في مجتمع ها يحصل فيه إيه ".





وعلق اخر قائلا : " العالم دى بتتكلم من خلال كيانات وهمية ليس لها وجود حقيقي أو فعلي بالشارع المصرى كلها عبارة عن دكاكين يتم إستخدامها لجمع الأموال من بعض الدول المعادية و في نفس الوقت .. يهل علينا المأسوف على عمره علاء الأسواني من الخارج عشان يتكلم عن شادی حبش اللى مات وهو بيحاول يسكر .. فيقول الكاتب إن شادی مات من الإكتئاب والمعاملة السيئة .. وطبعا ده كلام من وحي خياله المريض اللى بيستمده من رواياته الفاشلة ".





وقال اخر : "هناك شخص اخر كان متهم فى قضية تحرش عمال يحرض الناس شمال ويمين علشان خاطر يقدموا بلاغات في النيابات يقولوا فيها إن في ناس محبوسة ظلم أو بيتعرضوا لمعاملة غير لائقة أو المطالبة بإخلاء سبيل المحبوسين ".





ووجه اخر انتقادا لجمال عيد : "إيه ها يبقی منظرك قدام ولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا إن هما نشأوا في بيت خاین ".





وقال اخر : " كمان ظهر الأستاذ نجاد البرعی عشان يطالب بإخلاء سبيل كل المحبوسين اللي منهم قتلة وسارقين إيه مصلحتك إن الناس دی تخرج دلوقتي الشلة دي كلها بيجمعها حاجه واحدة وهي إن هما مش قادرين يشوفوا البلد دی مستقرة أو متقدمة لإن ده معناه ببساطة إن هما مش ها يعرفوا يسترزقوا من دكاكين الخيانة والعمالة اللى هما مشغلينها لحساب أسيادهم بالخارج والحاجة دايما اللي بتلفت نظرنا إن الشلة دي عمرنا ما شوفناها نعت حد من شهداء الوطن.





أو أشادوا بجهود الأبطال الحقيقيين اللى محافظين على إستقرار البلد دي .. لكن هما رزقهم مش مع دول خالص".