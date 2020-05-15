هشيل الميكب.. قرار غريب من رامز جلال بعد تحدٍ شجاع من سوزان نجم الدين.. فيديو

وقعت الفنانة سوزان نجم الدين، ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".





وخلال المقلب قرر الفنان رامز جلال، إزالة «ميك آب» ضحية مقلبه الفنانة سوزان نجم الدين، بعد أن أظهرت شجاعة غير عادية في المقلب بل وظهر عليها علامات الاستمتاع به.





وقالت نجم الدين:"لدي قدرة على أن ألعب أدوار لكل الأعمار في الأعمال الفنية، مضيفة أنها تحب ذكاء المنتج السبكي وإخلاصه المطلق للعمل أيضا.





وأكدت أنها أجرت عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست معترضة على الزواج.





ومقلب هذا العام للفنان رامز جلال، والذي يعرف ببرنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.