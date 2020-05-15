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السبكي مخلص وعملت عملية تجميل.. إجابات صريحة لـ سوزان نجم الدين على أسئلة أروى.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:41 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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عادل نصار

اتسمت إجابات الفنانة سوزان نجم الدين، عن أسئلة الإعلامية أروى، بالجرأة والصراحة، خلال برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والمذاع عبر شاشة «ام بي سي مصر»، خلال حلقة اليوم تقديم رامز جلال.

 

وقالت نجم الدين :"لدي قدرة على أن ألعب أدوار لكل الأعمار في الأعمال الفنية، مضيفة أنه أحب ذكاء المنتج السبكي وإخلاصه المطلق للعمل أيضا.


وأكدت أنها قامت بعمل عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست متمردة على الزواج.


ومقلب هذا العام للفنان رامز جلال، والذي يعرف ببرنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسية على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامز، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

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