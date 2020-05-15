سوزان نجم الدين بعد مقلب رامز جلال: أنا بقيت بحبك

وقعت الفنانة سوزان نجم الدين، ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".





وفي نهاية المقلب، قالت نجم الدين، لـ جلال :"اعترفلك بحاجة، انا بقيت بحبك، بعد اللى عملته فيا ده".

وقالت نجم الدين، إنه :"لدي قدرة على أن ألعب أدوار لكل الأعمار في الأعمال الفنية، مضيفة أنه أحب ذكاء المنتج السبكي وإخلاصه المطلق للعمل أيضا.





وأكدت أنه قامت بعمل عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست متردة على الزواج.

ومقلب هذا العام للفنان رامز جلال، والذي يعرف ببرنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.