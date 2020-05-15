AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سوزان نجم الدين بعد مقلب رامز جلال: أنا بقيت بحبك

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:28 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
Advertisements
عادل نصار

وقعت الفنانة سوزان نجم الدين، ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".


وفي نهاية المقلب، قالت نجم الدين، لـ جلال :"اعترفلك بحاجة، انا بقيت بحبك، بعد اللى عملته فيا ده".

 

وقالت نجم الدين، إنه :"لدي قدرة على أن ألعب أدوار لكل الأعمار في الأعمال الفنية، مضيفة أنه أحب ذكاء المنتج السبكي وإخلاصه المطلق للعمل أيضا.


وأكدت أنه قامت بعمل عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست متردة على الزواج.

 

ومقلب هذا العام للفنان رامز جلال، والذي يعرف ببرنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل معرفة المقلب .. حمدي الميرغني: رامز جلال فنان مجنون

على أنغام رامز جلال نجم اليوتيوب.. رامز يجبر فيفي عبده على الرقص.. فيديو

نادرا ما تظهر على الشاشة.. ضحية رامز اليوم مفاجئة

وصلة سخرية من بسمة في رامز مجنون رسمي.. فيديو

صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

بسمة أحمد تعلق على حلقتها في رامز مجنون رسمي

ترشيحاتنا

شاهد.. كوبري الشهيد هشام بركات الجديد فى شارع الطيران

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

علي جمعة: موسى لما طلب رؤية الله كان معه 70 شخصا ماتوا

طريقة تحضير بسبوسة تشيز كيك على طريقة الشيف دعاء الحضري

صلاة التهجد في رمضان.. كم ركعة وكيف تصلى؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل

دراسة: فيروس كورونا يتنتقل إلى الكلاب عن طريق البشر المصابين به

نتيجة مذهلة.. ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك