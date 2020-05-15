سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بعد حلقتها مع رامز جلال

تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تريند موقع «تويتر» بعد إذاعة حلقتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر.
وتفاعل رواد «تويتر» مع الحلقة علي نحو كبير، لاسيما مع تماسك وهدوء سوزان أمام مقلب رامز، باستثناء فقرة سقوطها بالكرسي في المياه، حيث قالت له: «يلهوي أنا مش جايبة هدوم تاني معايا هخرج إزاي؟، وقبلها أنهارت في فقرة الثعبان.
واستجابت سوزان لرغبة رامز في ترديد جملة «برنامج رامز أحسن برنامج ورامز أحسن ممثل في الوطن العربي».
برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.