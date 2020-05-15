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فن

سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بعد حلقتها مع رامز جلال

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:10 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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شروق إبراهيم
تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تريند موقع «تويتر» بعد إذاعة حلقتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر.

وتفاعل رواد «تويتر» مع الحلقة علي نحو كبير، لاسيما مع تماسك وهدوء سوزان أمام مقلب رامز، باستثناء فقرة سقوطها بالكرسي في المياه، حيث قالت له: «يلهوي أنا مش جايبة هدوم تاني معايا هخرج إزاي؟، وقبلها أنهارت في فقرة الثعبان.

واستجابت سوزان لرغبة رامز في ترديد جملة «برنامج رامز أحسن برنامج ورامز أحسن ممثل في الوطن العربي».

برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 
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