سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بعد حلقتها مع رامز جلال

وتفاعل رواد «تويتر» مع الحلقة علي نحو كبير، لاسيما مع تماسك وهدوء سوزان أمام مقلب رامز، باستثناء فقرة سقوطها بالكرسي في المياه، حيث قالت له: «يلهوي أنا مش جايبة هدوم تاني معايا هخرج إزاي؟، وقبلها أنهارت في فقرة الثعبان.





برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.