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منوعات

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:46 م
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
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أماني إبراهيم
حادث غريب وقع في المملكة العربية السعودية، لأب يحمل ابنته على اساس أنها متوفاة وفي طريقه إلى دفنها، يتفاجأ أنها حية على يديه وسمع صوت بكائها.

أثار هذا الحادث حالة من الجدل في السعودية، فالأب استلم ابتنه حيثة الولادة من مستشفى أبو عريش على أنها متوفاة وفارقت الحياة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ووفقا لصحيفة المرصد السعودية فقد أنهى الإجراءات لدفن الطفلة.


وكان قد أبلغ مستشفى أبو عريش، والد الطفلة بأنها توفيت أثناء الولادة، وبالفعل أنهى الإجراءات لدفنها، لكنه  تفاجأ أنها حية بعد مغادرة المستشفى، حيث سمع صوت بكائها وهي على يديه.

أبلغ الأب ان طفلته ليست متوفاة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجازان، وبدأت إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التحقيق.

وكان قد وقع حادث مروع في طريق أبو عريش جازان، حيث اصطدمت سيارتان بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل حالة مستقرة إلى مستشفى ابو عريش العام.
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