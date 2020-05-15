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منوعات

شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:36 م
المطرب السعودي جواد
المطرب السعودي جواد العلي
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أماني إبراهيم
فاجأ الفنان السعودي جواد العلي متابعيه ومحبيه حول العالم بظهور جديد بعد غياب استمر لعدة سنوات عن الإعلام والفن، وأطل على جمهوره عبر مقطع فيديو قام بتصويره لنفسه ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.

ولم تتغير ملامح الفنان السعودي جواد العلي كثيرا عن الماضي، حيث ظهر بنفس إطلالته القديمة ولكن الشعر الأبيض كسا رأسه.


ووجه الفنان السعودي جواد العلي رسالة لمحبيه قائلا: "أيام مباركة عليكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم"، ورغم أن المقطع المصور ذو مدة قصيرة، إلا أنه لاقى تفاعلا قويا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجواد العلي كان واحدا من أشهر مطربي الخليج العربي قبل 20 عاما، وهو من مواليد فبراير عام 1977، ودرس بين السعودية وباكستان، حيث حصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة في باكستان.


وأصدر جواد العلي عدة ألبومات ناجحة خلال بدايات مشواره الفني، حيث نال شهرة كبيرة في الفترة من عام 1998 حتى عام 2002، وقدم أكثر من 30 فيديو كليب.


شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟
شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟
شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟
شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟
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