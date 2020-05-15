محمد زيدان: السهر لـ أوقات متأخرة لم يكن سبب اعتزالي.. فيديو

كشف محمد زيدان نجم المنتخب المصري السابق، سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا.





وقال زيدان خلال حواره مع إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "اعتزالي لما يكن له علاقة بالسهر كما يردد البعض، موضحا: "عندما كنت في ألمانيا كنت أتدرب في أوقات متأخرة وهو ما كان يترتب عليه نومي مبكرا أما في مصر في التدريبات تكون في وقت متأخر وبالتالي كنت أسهر ولكن هذا الأمر لم يؤثر على مسيرتي الكروية".









وأكمل: "تركي للدوري الألماني كان قرارا خاطئا، فقد عاندت مع إدارة الفريق الألماني بسبب خلاف شخصي دفعني للرحيل للدوري الإماراتي بعد الحصول على كامل مستحقاتي".









فى فقرة سيرتك على كل لسان، علق زيدان على أزمته مع أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز ومعاملته مع زملائه بغرور، قال، "عمرى ماتعاملت بغرور مع أى شخص من الفريق بغرور وعلاقتى كويسة مع كل اللاعبين، وأحيانا بيكون فى عصبية ملعب".





وتابع زيدان، أبو تريكة لاعب كبير، وقوة مهمة للفريق، ولكن اللى ميز جيلنا هو اللعب الجماعى، والروح الجماعية والقتالية، وفى نفس الوقت تريكة لاعيب هادئ وملتزم وكل اللاعبين بتحبه، ومافيش اتنين اختلفوا عليه".





كما علق على مقلب هانى رمزي، قائلا، "ماكنتش عارف المقلب، لقيت العربية على الجبل فجأة".