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فن

بصحبة هبة مجدى.. أحمد الشامى من كواليس فرصة تانية

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:39 م
كواليس فرصة تانية
كواليس فرصة تانية
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد الشامى صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من مسلسل " فرصة تانية " الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني. 


وعلق  أحمد الشامى على الصورة قائلًا: "كواليس #فرصة_تانية #رمضان ٢٠٢٠"


ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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