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فن

أحمد شامي بصحبة هبة مجدي وسارة الشامي من كواليس فرصة تانية

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:35 م
احمد شامي و هبه مجدي
احمد شامي و هبه مجدي و ساره الشامي
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ميرنا محمود
نشر الفنان والمطرب أحمد الشامى عضو فريق واما الغنائى، صورة من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"  بصحبة هبة مجدي وسارة الشامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

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ويجسد الشامى ضمن أحداث العمل دور محامى يدعى "كمال" فى إطار أحداث العمل.
 
مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
 
وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.
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