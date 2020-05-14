أحمد الشامي لجمهور فرصة تانية: تفتكروا زياد مش عايز يشوف ملك

نشر أحمد الشامي صورة له مع ياسمين صبري من مسلسل فرصة تانية من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وعلق الشامي قائلا: "تفتكروا فعلا مش عايز يشوفها ؟! "





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه، وجاءت أبرز التعليقات: "مبرووك المسلسل حلو جدا بجد"، " اكيد زياد مش عايز يشوفها بعد اللي عملته ".





وأضافت أحد معجبي أحمد الشامي: "المسلسل حلو عشان انت فيه".





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ويشارك أحمد الشامي في رمضان 2020 من خلال مسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبري ، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.



