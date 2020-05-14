أحمد الشامي لجمهور فرصة تانية: تفتكروا زياد مش عايز يشوف ملك

نشر أحمد الشامي صورة له مع ياسمين صبري من مسلسل فرصة تانية من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق الشامي قائلا: "تفتكروا فعلا مش عايز يشوفها ؟! "
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه، وجاءت أبرز التعليقات: "مبرووك المسلسل حلو جدا بجد"، "اكيد زياد مش عايز يشوفها بعد اللي عملته ".
وأضافت أحد معجبي أحمد الشامي: "المسلسل حلو عشان انت فيه".
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ويشارك أحمد الشامي في رمضان 2020 من خلال مسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبري، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.
مسلسل فرصة تانية إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.