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توك شو

مسئول: اختيار ترامب لمغربي الجنسية لتطوير لقاح ضد كورونا شرف للعرب

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:14 م
منصف السلاوي
منصف السلاوي
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عادل نصار

عبر حميد ساعدنى، مدير الأخبار بالتليفزيون المغربي، عن عميق فرحته باستعانة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالعالم المغربي منصف السلاوي لتطوير لقاح ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال ساعدني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر مشرف لكل مواطن مغربي بصفة خاصة وعربي بصفة عامة، مضيفا أن لـ السلاوي تاريخا حافلا يجعله على قدر كبير من المسئولية والقدرة على تحقيق الفارق في أزمة لقاح كورونا.


وأكد مدير الأخبار بالتليفزيون المغربي، أن هذا الأمر يعد بما لا يضع مجالا للشك شهادة ثقة لنا جميعًا كعرب، مشيرا إلى أنه على كل عربي الفخر بما تحقق ووصل له العالم المغربي.

 

ويعد منصف محمد السلاوي، من أبرز العلماء في مجال اللقاح، حيث طور 24 لقاحا، وهو خبير عالمي في المناعة أمريكي من أصول مغربية، ووقع اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه ليكون من ضمن المجموعة التي تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

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