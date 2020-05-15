ترامب: نأمل بالحصول على لقاح لكورونا بحلول نهاية العام أو قبل ذلك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأمل بالحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام أو قبل ذلك.





وأضاف ترامب، مؤتمر خلية أزمة الأمريكية بشأن تطورات فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، أنه سنقوم بإنتاج الملايين الجرعات من اللقاح ضد كورونا بالشراكة مع البنتاجون، مشيرا إلى أن تجارب اللقاح أظهرت مؤشرات جيدة ونحن متفائلون.





وتابع الرئيس الأمريكي، أنه نعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، مؤكدا أنه سنجتاز محنة كورونا.





وفي السياق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بمجرد التوصل إلى لقاح نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة.