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بين الناس

أثناء الحظر.. أطفال يلعبون داخل ملاهي جسر السويس.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 03:19 ص
ملاهى ليلية
ملاهى ليلية
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محمد بدران
رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم مخالفة بعض الاطفال داخل ملاهى فى منطقة جسر السويس، وقت حظر التجوال، دون ادنى التزام بقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا".

يأتي ذلك فى ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الإحترازية للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا المستجد" ، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية ، وغلق الشواطىء العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أى نشاطات بها. 


وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لمنع تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.


وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام الأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.


يذكر أن رئيس الوزراء، أعلن مؤخرا عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا منها، حظر التجوال وغلق المحال التجارية والمولات وتعطيل حركة النقل العام، وإغلاق الأندية، بدء من الساعة 9 مساءً حتى الـ 6 صباحاً.


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