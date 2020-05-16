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سناء منصور: روحت المحكمة مع عبد الحليم بسبب سؤال.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:57 ص
سناء منصور
سناء منصور
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ريهام فيكتور
قال الاعلامية سناء منصور ، إن الفنان عبد الحليم كان فنان دمه خفيف وذكى للغاية ، لافته الى ان عبد الحليم كان مؤسسة كاملة ومدير اعمال نفسه.

وأضافت الإعلامية سناء منصور، من خلال حوارها ببرنامج " رأى عام " ، المذاعة على فضائية " تن " ، أن عبد الحليم كان يعشق عمله، مؤكدة أنهم دخلوا المحكمة بسبب سؤال وجه فى احدى الحلقات الى عبد الحليم.

وأشارت إلى أنها سألت عبد الحليم  " مين اتقل دم فى السينما المصرية "،  فأجاب عبد الحليم وبدون تردد قائلا" صلاح نظمى "، ما أزعج صلاح نظمى ذلك وقرر رفع قضية عليا بالمحكمة .

وأكدت أنها تفضل أن يطلق عليها لقب "إذاعية" أكثر من لقب "إعلامية"، لافتة إلى أن لقب الإعلامي يتم إطلاقه على أغلب العاملين في مجال الإعلام من صحفيين ومعدين وحتى الفنيين والكوافير والمصورين .

وتابعت  أنها فضلت لقب إذاعية لانه الأنسب لوضعها ومكانتها في مجال الإعلام، خاصة أنها محترفة العمل فى المجال الاذاعى والتليفزيونى .
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