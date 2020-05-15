سناء منصور: كنت هشتغل محامية زي والدى وتراجعت بعد وفاته.. فيديو

قالت الاعلامية سناء منصور، إنها كانت من المفترض أن تسلك اتجاهًا آخر بعيدا عن الإذاعة والتليفزيون، موضحة أن والدها كان يتمنى أن تصبح محامية وتسلك نفس طريقه.





وأضافت الإعلامية سناء منصور من خلال حوارها ببرنامج " رأى عام " المذاع على فضائية " تن " ، أن والدها كان يأمل أن تصبح قاضية عندما تكبر، معلقة:" الظاهر أنه كان شايفنى لمضة جدًا، على الرغم من أنى بتكسف جدًا، على عكس الشاشة ".





وأشارت سناء منصور إلى أنه بعد وفاة والدها شعرت أنها ترغب فى تغيير رغبتها من كلية الحقوق إلى كلية الآداب.





وتابعت أنها تفضل أن يطلق عليها لقب "إذاعية" أكثر من لقب "إعلامية"، لافتة إلى أن لقب الإعلامي يتم إطلاقه على أغلب العاملين في مجال الإعلام من صحفيين ومعدين ووحتى الفنيين والكوافير ومصورين .





واكدت أنها تفضل لقب إذاعية فهو الأنسب لوضعها ومكانتها في مجال الإعلام خاصًا وانها محترفة العمل فى المجال الاذاعى والتليفزيونى .