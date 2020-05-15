سناء منصور: الضيوف كانوا بيصرخوا لما يشوفوا نجوم برنامج ضيف رغم أنفك.. فيديو

قالت الإعلامية سناء منصور ، إنها كانت تعمل بالإذاعة الفرنسية " مونت كارلو " وكان يشاركها فى العمل ثلاثة آخرين، حنا مرقس فلسطينى الجنسية ، ومجدى غنيم مصرى ، ومهيار حيدر سورى.





وأضافت الإعلامية سناء منصور من خلال حوارها ببرنامج " رأى عام " المذاع على فضائية " تن "، أن الإذاعة كانت قائمة على فكرة البرامج الشبابية الترفيهية.





وأشارت إلى أنها قدمت استقالتها من الإذاعة الفرنسية لان اسرائيل ارسلت احتجاح بسبب اننا تحدثنا عن هذا الانتصار العظيم ، معبرة اننا اذاعة غير محايدة ، وحدثت مشكلة كبيرة وتم قبول استقالتى " .









وتابعت أنها قامت بعمل العديد من البرامج منها المنوعات والسياسية والإخبارية، إلى جانب البرامج الثقافية، منوهة إلى أن برنامج " ضيف رغم انفك " كان برنامجا رائعا جدا ومن أكثر البرامج المحببة إليها.





وتابعت أن معظم نجوم هذه الفترة شاركوا فى نجاح هذا البرنامج منهم سعاد حسنى ولبلبة وعبد الحليم حافظ، مشيرة إلى أن فكرة البرنامج كانت قائمة على مفاجأة الضيف باختيار أى بيت بطريقة عشوائية ومشاهدة ردود أفعالهم عند مشاهدة نجم الحلقة.





وأكدت أن الناس كانت تتفاجأ بالفعل عند رؤية النجوم، موضحة: "كان فى ضيوف تصوت لما تصوت عبد الحليم حافظ، وغيرهم بيزغرطوا عند رؤية سعاد حسنى"، مضيفة أن "منطقة حارة السقايين اتقفلت من زحمة الناس بسبب دخول شريفة فاضل".