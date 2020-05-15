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توك شو

سناء منصور: معظم الفنانين والمخرجين اللي في السوق أنا اللي مطلعاهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:21 م
سناء منصور
سناء منصور
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية سناء منصور، إن معظم الفنانين والمخرجين الموجودين فى السوق حاليًا نشأوا على يديها، معلقة: "أنا اللى مطلعاهم وكلهم ولادى".

وأضافت الإعلامية سناء منصور، من خلال حوارها ببرنامج "رأى عام"، المذاع على فضائية "تن"، إنها تشعر بالسعادة الكبيرة عن مشاهدة أعمالهم الناجحة.

وأشارت سناء منصور إلى أنها لا ترى أى عمل لأبنائها غير ناجح، قائلة: "لو حد فيهم عامل عمل وحش شوية برضه ببقى شيفاها حلوة ، فالأم مبتشوفش حاجة وحشة فى ا"ولادها.

وتابعت أنها تفضل لقب الإذاعية أكثر من الإعلامية، قائلة "كل البشر دلوقتى بقوا إعلاميين لأن لفظ إعلامي بينطبق على أكثر من مجال، بينما الإذاعيين خاصة بالإذاعة والتليفزيون فقط".

وأكدت أنها تم اختيارها في الإذاعة والتليفزيون الفرنسي، وكان الاتفاق على أنها ستذهب لمدة عام واحد فقط، ولكنها لتميزها تمكنت من تخطي مرحلة التدريب، ومكثت هناك لمدة 10 سنوات، عملت من خلالها في إذاعة مونت كارلو، وكانت أحد رموزها في مرحلة طويلة، ثم عادت بعد فترة إلى إذاعة الشرق الأوسط وتدرجت حتى تولت رئيسة الشبكة.
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