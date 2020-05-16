AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صديق: حالات كورونا في الزهراء الجامعي متوسطة ولا تحتاج للتنفس الصناعي

السبت 16/مايو/2020 - 02:37 ص
صديق: حالات كورونا
صديق: حالات كورونا في الزهراء الجامعي متوسطة
Advertisements
محمد شحتة
أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على مستشفيات الأزهر الجامعية عن آخر تطورات الاصابات بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعي. 

وقال صديق، لصدى البلد، إنه تم الجمعة تعقيم كل ارجاء مستشفى الزهراء الجامعي بواسطة رجال دار الحرب الكيميائية منعا لانتشار العدوى. 

وأشار إلى أن عدد العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي حوالي ٣٠٠٠ ما بين طبيب وتمريض وموظفين وعمال واداريين. 

وذكر أنه تم عمل فحص لحوالي ٧٠٠ من هذا العدد وتم اكتشاف إصابات إيجابية بكورونا وصلت الي ١٣٥ حالة إيجابية. 

وأشار إلى أنه تم نقل ٩٠ حالة من الحالات الإيجابية بكورونا إلى مستشفى الأزهر التخصصي وكلهم إصابات متوسطة لا تحتاج إلى تنفس صناعي. 

وأوضح ان هناك حالات تستعد للخروج من العزل الطبي كما أن هناك حالات اخري تجري العزل في المنزل بسبب عدم خطورة الاصابة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يكشف تفاصيل إصابة ممرض بـ فيروس كورونا

سلبية عينات 163 من الفريق الطبي لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد

إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

بعد ظهور 38 إصابة بـ كورونا .. طوارئ في مستشفى الزهراء الجامعي.. فيديو

بينهم عميدة طب بنات الأزهر.. 35 إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الزهراء الجامعي

حدث قبل الإفطار.. السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة.. «الأطباء» ترفض انتهاكات عجينة

ترشيحاتنا

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

أيمن منصور: تعلمت القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

مجلس النواب: نسبة المتعافين من فيروس كورونا مطمئنة جدًا.. فيديو

محمد زيدان يكشف سبب انفصاله عن مي عز الدين.. فيديو

شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ