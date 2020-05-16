صديق: حالات كورونا في الزهراء الجامعي متوسطة ولا تحتاج للتنفس الصناعي

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على مستشفيات الأزهر الجامعية عن آخر تطورات الاصابات بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعي.





وقال صديق، لصدى البلد، إنه تم الجمعة تعقيم كل ارجاء مستشفى الزهراء الجامعي بواسطة رجال دار الحرب الكيميائية منعا لانتشار العدوى.





وأشار إلى أن عدد العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي حوالي ٣٠٠٠ ما بين طبيب وتمريض وموظفين وعمال واداريين.





وذكر أنه تم عمل فحص لحوالي ٧٠٠ من هذا العدد وتم اكتشاف إصابات إيجابية ب كورونا وصلت الي ١٣٥ حالة إيجابية.





وأشار إلى أنه تم نقل ٩٠ حالة من الحالات الإيجابية بكورونا إلى مستشفى الأزهر التخصصي وكلهم إصابات متوسطة لا تحتاج إلى تنفس صناعي.





وأوضح ان هناك حالات تستعد للخروج من العزل الطبي كما أن هناك حالات اخري تجري العزل في المنزل بسبب عدم خطورة الاصابة .