بعد ظهور 38 إصابة بـ كورونا .. طوارئ في مستشفى الزهراء الجامعي.. فيديو

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا منذ نهاية الأسبوع الماضي.









وقال صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا تم حجزهم في مستشفى الأزهر التخصصي، والتي وجه شيخ الأزهر بعزل الطواقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بها.









وأشار إلى أنه مساء السبت، تم إبلاغ إدارة الجامعة بوجود 24 حالة إيجابية جديدة نظرا لأنه تم فحص 74 حالة من المخالطين للحالات المصابة.









وأوضح، أن الحالات كلها من الأطباء والتمريض وثمانية من عمال المطبخ وموظفة واحدة، منوها أنه سيتم صباح اليوم الأحد نقل الحالات إلى مستشفى العزل بمدينة نصر ، وستجرى فحوصات لكل المخالطين للحالات الجديدة بواقع عمل 100 مسحة للمخالطين للمرضى.









وأكد أنه بالنسبة لوضع المستشفى والعمل بها والمرضى الموجودين بها، فإنه يتم التنسيق بين المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر للتطهير والتعقيم، منوها أن هناك مرضى في العناية المركزة تم صد حالة إيجابية منها سيتم نقلها لمستشفى حميات العباسية وباقي المرضى في العناية سيتم نقلهم لمستشفى الحسين والسيد جلال الجامعي.









وذكر أنه تم غلق الطوارئ بمستشفى الزهراء للتطهير والتعقيم ولن يتم استقبال الحالات في مستشفى الزهراء الجامعي لمدة 14 يوما.







