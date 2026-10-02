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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. فيلم خوفو يواصل رحلته الدولية

فيلم خوفو
فيلم خوفو
محمد نبيل

يواصل الفيلم المصري القصير «خوفو»، للمخرج محمود عاصي، رحلته الدولية بعد عرضه العالمي الأول وفوزه بجائزة النمر الفضي في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «Pardi di Domani» بمهرجان لوكارنو السينمائي، حيث اختير الفيلم للمشاركة في المسابقات الرسمية لثلاثة مهرجانات دولية جديدة في بلجيكا والسويد والمملكة المتحدة.
 

ويشارك «خوفو» في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة الـ41 من مهرجان نامور الدولي للفيلم الفرنكوفوني في بلجيكا، التي تقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، قبل انتقاله إلى السويد للمشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان أوبسالا للأفلام القصيرة، ثم إلى المملكة المتحدة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الـ40 من مهرجان ليدز السينمائي الدولي.

وتأتي هذه الاختيارات لتواصل المسار الدولي للفيلم بعد انطلاقته في مهرجان لوكارنو، حيث شهد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، وتوّج بجائزة Pardino d’Argento – Arts3 Foundation «النمر الفضي».
 

تدور أحداث «خوفو» في نزلة السمان، تحت ظل أهرامات الجيزة، حيث يعيش «سيد»، صبي في الرابعة عشرة من عمره، ممزقًا بين ما تفرضه عليه ظروف أسرته ومجتمعه وبين ارتباطه العميق بجمل العائلة المريض. ومع ازدياد الضغوط المحيطة به، يجد نفسه أمام اختبار مبكر لمعاني الوفاء والمسؤولية والنجاة، في مكان يتجاور فيه ثقل التاريخ مع قسوة الحياة اليومية.
 

خرج الفيلم إلى النور بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بعد فوزه بمسابقة الفيلم القصير التي أطلقها البرنامج بالتعاون مع شركة «زست» ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف دعم صناع الأفلام وتقديم قصص إنسانية محلية إلى جمهور أوسع.
 

«خوفو» من إنتاج «زست» و«فيج ليف ستوديوز»، وبالإنتاج المشترك مع «كيت آند كرو» و«فيلمروتس» و«أوبجيكتف 9»، ويقود المشروع المنتجان عبد الله دنيور ومارك لطفي، إلى جانب المنتجين المشاركين مينا نبيل، ومحمود عاصي، وبهيجة السوسي، وصموئيل جانيون.

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