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أخبار البلد

تعرف على بعض النصائح المهمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها فيديو بعنوان "قوة مناعتك من قوة جسمك" يأتى فية بعض النصائح المهمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.


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ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية فيديو بعنوان "قوة مناعتك من قوة جسمك" .

World Health Organization Egypt

UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر

The National Council for Women

 

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت  المواطنين للتبرع بالدم في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية فيديو يحث المواطنين للتبرع بالدم ونشرت الوزارة صفحة Egyptian National Blood Transfusion Services  المعهد القومى لنقل الدم للتواصل مع المواطنين.

وطالب الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المواطنين بالتوجه إلى بنوك الدم التابعة للوزارة للتبرع فيها نظرا لوجود مرضى يحتاجون للدم طوال الوقت وأكد الفيديو أن وزارة الصحة توفر كافة وسائل مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير المستمر داخل مراكز التبرع بالدم 
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/651952252313970/
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