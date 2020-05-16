تعرف على بعض النصائح المهمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.. فيديو

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها فيديو بعنوان "قوة مناعتك من قوة جسمك" يأتى فية بعض النصائح المهمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
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ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية فيديو بعنوان "قوة مناعتك من قوة جسمك" .
World Health Organization Egypt
UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر
The National Council for Women
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/651952252313970/
ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية فيديو يحث المواطنين للتبرع بالدم ونشرت الوزارة صفحة Egyptian National Blood Transfusion Services المعهد القومى لنقل الدم للتواصل مع المواطنين.
ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية فيديو يحث المواطنين للتبرع بالدم ونشرت الوزارة صفحة Egyptian National Blood Transfusion Services المعهد القومى لنقل الدم للتواصل مع المواطنين.