تجديد تعيين رئيس قسم اللغة الألمانية بألسن عين شمس

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وكان قد قرر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بتعيين كل من الأستاذ الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية، والأستاذة الدكتورة أمانى كمال سيد محمد صالح رئيسا لمجلس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن.





كما أعلن عن قراره بتعيين الأستاذة الدكتورة هبة عاصم أحمد السيد الدسوقي كرئيسا لمجلس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية، وذلك خلال المدة من 13 مايو الجارى وحتى 3 سنوات.







كما قرر رئيس الجامعة أن يقوم السيد عطية عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسى، وذلك خلال الفترة من من 6 فبراير ولمدة عام، بالإضافة إلى أن يقوم الاستاذ الدكتور أحمد فخرى محمد حسن الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية بالمعهد اعتبارا من 13 مايو الجارى ولمدة عام.





كما تقوم الاستاذة الدكتورة أمل عبد الفتاح عطوة شمس الأستاذ المساعد بكلية التربية بالأعمال كرئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في الكلية، وذلك اعتبارا من 13 مايو الجارى ولمدة عام.