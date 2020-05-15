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تعليم

رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة عين شمس ..تعرف عليهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس قرارا بتعيين كل من ا. د. ايهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية ، وتعيين ا. د. امانى كمال سيد محمد صالح رئيسا لمجلس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، وكذلك تعيين ا.د.هبة عاصم احمد السيد الدسوقي رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية وذلك اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة ثلاث سنوات. 

و قرر رئيس الجامعة كذلك قيام كل من ا.د.السيد عطية عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسى اعتبارا من ٦ فبراير ولمدة عام ، وكذلك قيام ا.د.احمد فخرى محمد حسن الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية باعمال رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية بالمعهد اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة عام، بالإضافة إلى قيام ا.د. أمل عبد الفتاح عطوة شمس الاستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بالكلية اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة عام. 
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كما أصدر قرارا بتجديد تعيين كل من ا.د.هبة حسن محمد عاشور رئيسا لمجلس قسم الوراثه الطبية بكلية الطب بالجامعة اعتبارا من ٥ مارس ولمدة عام، وكذلك تجديد تعيين ا. د. حنان إسماعيل احمد إسماعيل رئيسا لمجلس قسم أصول التربية بكلية البنات اعتبارا من ٢٢ مارس ولمدة عام ، بالإضافة إلى تجديد تعيين  ا.د.شيرين صادق محمد الجندى رئيسا لمجلس قسم الارشاد السياحى بكلية الآداب اعتبارا من ٢٦ مايو الجارى ولمدة عام.
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