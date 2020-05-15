رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة عين شمس ..تعرف عليهم





أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس قرارا بتعيين كل من ا. د. ايهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية ، وتعيين ا. د. امانى كمال سيد محمد صالح رئيسا لمجلس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، وكذلك تعيين ا.د.هبة عاصم احمد السيد الدسوقي رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية وذلك اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة ثلاث سنوات.





و قرر رئيس الجامعة كذلك قيام كل من ا.د.السيد عطية عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسى اعتبارا من ٦ فبراير ولمدة عام ، وكذلك قيام ا.د.احمد فخرى محمد حسن الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية باعمال رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية بالمعهد اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة عام، بالإضافة إلى قيام ا.د. أمل عبد الفتاح عطوة شمس الاستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بالكلية اعتبارا من ١٣ مايو الجارى ولمدة عام.