شاهد..أغرب طرق الاحتفال برفع حظر كورونا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو عن طريقة غريبة للاحتفال برفع حظر كورونا.





وظهر الفيديو أن عمدة مدينة كوينزتاون بنيوزيلندا احتفل بتخفيف إجراءات الإغلاق العام التي تفرضها البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد بطريقة غريبة، إذ قام بالقفز من أعلى جسر على نهر كاوارو.





وقد أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والسفر داخل البلاد ابتداء من يوم الخميس مع تخفيفها لمعظم القيود التى تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقالت إنه يمكن استئناف الدارسة بالمدارس من 18 مايو فى حين سيتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 مايو، وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.





وانخفض عدد الإصابات الجديدة في نيوزيلندا منذ 3 مايو الماضي إلى ثلاث حالات أو أقل يوميًا كما وبلغ العدد الإجمالي ما يقرب من 1500 حالة مؤكدة ومشتبه في إصابتهم بالفيروس، فضلًا عن 21 حالة وفاة.



