نيوزيلندا تفتح المطاعم أمام الموطنين..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تهافت النيوزيلنديون إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة ليشبعوا رغباتهم من البطاطا المقلية والقهوة والحلويات والأطباق التي حرموا منها مدة 5 أسابيع، بعد تخفيف إجراءات الحجر المنزلي.





وفي كل أرجاء البلاد حيث يبدو أنه تمت السيطرة على وباء كوفيد-19، تشكلت طوابير سيارات طويلة أمام مطاعم الوجبات السريعة.





وأعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت نيوزيلندا، أعلنت أمس- وللمرة الأولى- عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ 25 مارس.

وقالت الحكومة في نيوزيلندا وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية إن بلاده لم تسجيل إصابات جديدة، ليستقر عدد الإصابات في البلاد إلى 1487 حالة فقط.

وكانت أخر مرة أعلنت فيها نيوزيلندا عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في يوم 16 من مارس الماضي.















