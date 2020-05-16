تعافي 188 مصابا من فيروس كورونا بمستشفى العزل في أسيوط

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن تعافي و خروج 21 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة أمس الجمعة.





يأتي ذلك بعد تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس بعزل المدينة الجامعية إلى ١٨٨ حالة حتى أمس الجمعة .





وقال مصدر بالمديرية إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.





وذكر المصدر أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط تواصل رفع استعداداتها بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية





وأشار المصدر إلى خروج عدد ٨ حالات أخرى أمس الجمعة، من عزل أبوتيج وهناك حالات تتحسن تدريجيًا بمستشفي عزل أبوتيج وعزل المدينة الجامعية ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.



