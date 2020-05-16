AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 188 مصابا من فيروس كورونا بمستشفى العزل في أسيوط

السبت 16/مايو/2020 - 10:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إيهاب عمر
أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن تعافي و خروج 21 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعد تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس بعزل المدينة الجامعية إلى ١٨٨ حالة حتى أمس الجمعة .

وقال مصدر بالمديرية إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وذكر المصدر أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط تواصل رفع استعداداتها بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

وأشار المصدر إلى خروج عدد ٨ حالات أخرى أمس الجمعة، من عزل أبوتيج وهناك حالات تتحسن تدريجيًا بمستشفي عزل أبوتيج وعزل المدينة الجامعية ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج 12 متعافيا من مستشفيات العزل في أسيوط

ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 58 وخروجهم من مستشفى عزل أسيوط

أطباء عزل أبوتيج يحتفلون بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا .. صور

تعافى وخروج 23 مصاب كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

بينهم 4 من قرية واحدة.. اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بأسيوط

خروج 109 متعافيّ كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

ترشيحاتنا

حكايات رمضانية.. محمد صلاح البطل الصائم يقود ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا

استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها

وزير التعليم: انتظروا مؤتمرنا الصحفي لإعلان خطة عقد امتحانات الثانوية العامة.. غدا

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة