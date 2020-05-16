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جامعة المنوفية: استعداد كامل بالمدينة الجامعية لاستقبال العالقين في الخارج.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 02:25 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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شيرين عادل
قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إنهم استعدوا بشكل كامل فيما يختص بملف استقبال العالقين فى الخارج لأرض الوطن.  

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة استعدت بمجرد استلامها هذا التكليف بتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين فى الخارج.

وأشار إلى أن جامعة المنوفية أيضا عملت على مراجعة أماكن التسكين، وأعمال النظافة لاستقبال العالقين فى الخارج. 

ولفت إلى الاهتمام أيضا بتعقيم جميع الغرف، وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال العالقين فى الخارج. 

وأوضح أنه تم تجهيز جميع المستلزمات الطبية فيما يختص باستقبال العالقين فى الخارج.
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