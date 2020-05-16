كورونا تضرب لاعبي المظاليم .. إصابتين جديدتين لحارس شبان أسيوط وشقيقه

تأكد إصابة حمادة الشرقاوي حارس مرمي فريق شبان أسيوط بدورى القسم الثالث وشقيقه أحمد قائد فريق جمهورية شبين بدورى القسم الثاني.





وتعد إصابة الشقيقين هي الرابعة والخامسة، حيث أصيب قبلها وليد عبد الله مدرب حراس مرمي المدينة المنورة، وهادي جمعة لاعب شبان بني سويف ووفاة محمد عبده مدرب حراس نادي بدر.





وكان اللاعبين التقطي فيروس كورونا حينما كان في مستشفى الحميات بشبين للاطمئنان على والدتهم المريضة بالغدة الدرقية ولم تظهر أعراض عليهما إلا أن المستشفى قررت عمل تحاليل لهما وظهرت النتيجة إيجابية.





ويتواجد الثنائي حاليا في الحجر الصحي بالمدينة الجامعي بجمهورية شبين لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.