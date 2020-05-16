اكتشاف سحري.. 3 فوائد لـ الألوان الطبيعية في الفاكهة والخضروات

الفواكه والخضروات من الاشياء الاساسية التي يجب تناولها، وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية الالوان الطبيعية التي توجد في الخضروات والفاكهة.
وتابعت سهام سوقية، خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الالوان الطبيعية الموجودة في الخضار و الفواكة هي دلالة على مضادات الأكسدة المفيدة جدًا و الفعالة منها ::
- أنثوسيانين
- بيتاكاروتين
- كلوروفيل
- لايكوبين
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن هذة الالوان لها فوائد عديدة على الصحة مثل :
- تحسين أداء الجهاز الهضمي
- دعم الجهاز المناعي
- الوقاية من السرطان
- مفيدة لسلامة القلب وصحة الشرايين
- مهمة لصحة الجلد
وتابعت سهام سوقية، خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الالوان الطبيعية الموجودة في الخضار و الفواكة هي دلالة على مضادات الأكسدة المفيدة جدًا و الفعالة منها ::
- أنثوسيانين
- بيتاكاروتين
- كلوروفيل
- لايكوبين
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن هذة الالوان لها فوائد عديدة على الصحة مثل :
- تحسين أداء الجهاز الهضمي
- دعم الجهاز المناعي
- الوقاية من السرطان
- مفيدة لسلامة القلب وصحة الشرايين
- مهمة لصحة الجلد