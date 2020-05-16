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منوعات

مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
بالرغم من تحذيرات الامن من التجمعات التي قد تكون بيئة مناسبة جدا لإنتشار فيروس كورونا ، إلا أن البريطانيين قرروا ألا ينتظرون تحسن الأجواء و خرجوا للتنزه على الشواطئ. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، ان الشرطة في بريطانيا طردت مواطنين خرجوا للإستجمام على السواحل للتنزه عقب إعلان الحكومة تخفيف إجراءات الاغلاق. 

حذرت الحكومة من التجمعات البشرية وأعلنت أنها ستسمح للمواطنين بالخروج إلى الشارع ، ولكن مع استمرار إغلاق الشواطئ والنوادي الرياضية و دور العبادة و اي مكان قد يتجمع فيه اكثر من 5 أفراد. 

ضرب سكان السواحل بكلام الحكومة عرض الحائط وخرجوا إلى الشوارع و ذهبوا الى الشواطئ بكميات كبيرة وكأنها إجازة الصيف وفيروس كورونا انتهى. 

اضطرت الشرطة لتفريق تلك التجمعات بالقوة وتحذير الجميع بأن ما قاموا به شيء خطير للغاية، وقد ينتج عنه كوارث خلال الأيام المقبلة. 

وفي مصر، كان  رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو من محافظة الاسكندرية، يكشف حال البلد والكورنيش قبل دقائق من بدء موعد حظر الحركة، امس الجمعة.

وأظهر مقطع الفيديو اصطفاف السيارات بجوار الكورنيش وبعض المارة مترجلين على الطريق قبل ما يقرب من ساعة من موعد تنفيذ حظر الحركة في أزمة تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد
مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد
مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد
مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد
مش مصر بس| في بريطانيا خرقوا الحجر وتجمعوا على الشواطئ..شاهد
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