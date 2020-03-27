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تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تزامنا مع قرار الحكومة بفرض حظر التجوال، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، غير بعض الأشخاص وجهتهم الى الأماكن الساحلية، واللجوء إلى العين السخنة والساحل الشمالى والاسكندرية لنزول البحر، ظنا منهم ان ذلك سينقذهم من انتقال عدوى الفيروس القاتل.


وفي ذلك شدد الدكتور عز العرب أستاذ فيروسات واحد من ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر فى تصريح خاص لصدى البلد،أنه من الأفضل عدم اللجوء إلى الأماكن الساحلية خاصة أن العدوى من فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب و عبر القطيرات من الفم أو الأنف عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية،وهو ما يمكن حدوثه فى حمامات السباحة والبحار.


وتابع: أشار موقع "واتسون" الألماني الى أن هناك دراسة تؤكد  على قياس مدة بقاء الفيروس في الهواء، وقد خلصت إلى أن فيروس كورنا يمكنه البقاء في الهواء، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وهو ما يجب أخذ الحذر من التواجد فى الأماكن الساحلية التي يمكن أن يوجد بها بعض الأشخاص المصابة والتى تتسبب فى العدوى لأشخاص أخرى.

ونصح عز العرب، بالبقاء فى المنزل أسبوعين والالتزام بحظر التجوال ،وعدم النزول فى الفنادق او الشاليهات التى تساعد على نقل فيروس الكورونا عن طريق استخدام بعض الأشياء من مقابض الأبواب والأشياء الأخرى التي يتصل بها الناس كثيرًا .



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