بعد الفيديوهات الكارثية.. نشطاء يطالبون بإغلاق الشواطئ لمنع انتشار كورونا

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة غلق الشوطئ في المحافظات الساحلية بعد انتشار فيديوهات لتكدس المواطنين على كورنيش الاسكندرية، وفي شواطئ السخنة ورأس السدر، لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقال حساب باسم أيمن عبد الله، عبر صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في كل مكان في مصر كل الناس كسرت الحذر لسلامة الشعب لابد من تنفيذ القانون بقوة وحزم والا الكارثة عن قريب".





بينما طالبت بدور رضوان بحبس كل من يخالف تعليمات حظر التجوال حفاظا على ارواح الشعب المصري، حيث علقت على زحام المواطنين على كورنيش الاسكندرية قائلة: "إنتم وخدين اجازة علشان تتفسحو.. ارحمونا بقى.. متتحبسو اجبارى الله يكرمكم".





بينما شن حساب على فيس بوك باسم مجدي ثابت هجوما على كل من يخالف قرارات حظر التجوال قائلا: "الناس معندهاش احساس.. الناس بتموت.. وهما ولا خايفين على نفسهم ولا على اهليهم".





وكانت مصر قد شهدت كارثة حقيقية، اليوم الجمعة، بعد توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطى والمنتجعات السياحية، في العين السخنة والعجمي ورأس سدر، معتقدين بذلك أنهم يهربون من حظر التجوال، لكنهم لا يعلمون أنهم بذلك أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل.





ففي محافظة الاسكندرية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف حال البلد والكورنيش قبل دقائق من بدء موعد حظر الحركة، اليوم الجمعة.





وأظهر مقطع الفيديو اصطفاف السيارات بجوار الكورنيش وبعض المارة مترجلين على الطريق قبل ما يقرب من ساعة من موعد تنفيذ حظر الحركة في أزمة تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وهذا تكرر الزحام في في العين السخنة ورأس السدر، حيث توافد العديد من المواطنين على الشواطئ هناك للفرار من قرارات حظر التجوال، وهذا ما دفع العديد من رواد مواقع التواص الاجتماعي إلى وقف هذا الزحف على الشواطئ من اجل حماية أبنائنا من الإصابة بفيروس كورونا.