محافظ الإسكندرية يقرر إغلاق جميع الشواطئ أمام الجمهور بسبب كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكر بشكل مؤقت، وذلك للقضاء على أى كثافة عددية ولعدم خروج المواطنين إليها..









جاء قرار المحافظ عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطئ بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.





وأشار المحافظ إلى أن قراره يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.





من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة علي الشواطئ للإستفسار عن أسباب تواجدهم حيث أعربوا أنهم يتواجدون علي الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية.





وأكد أنه تم التوعية والتنبيه علي جميع المتواجدين بالشواطئ بخطورة التجمعات أيا كان موقعها. وقد تفهم الجمهور دواعي ذلك وغلق الشواطئ.