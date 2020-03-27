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محافظات

بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:04 م
. الدمايطة يدعون
. الدمايطة يدعون كورونا بالزحام على الشواطئ
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زينب الزغبي

تحايل الدمايطة على قرار حظر التجول والذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، بالخروج صباح اليوم الجمعة للتنزه بمدينة رأس البر حيث شهدت المدينة توافدا غير عادي من قبل المواطنين من مختلف أنحاء محافظة دمياط للتنزه وشهدت منطقة اللسان براس البر ازدحاما شديدا من قبل المواطنين.


وقامت مباحث قسم شرطة رأس البر بغلق شارع بورسعيد وهو أحد أهم الشوارع براس البر والمؤدى الى منطقة اللسان كما تم غلق بوابة رأس البر ومنع دخول أحد الى داخل المدينة ومطالبة رواد رأس البر اليوم بمغادرة المدينة والعودة وغلق راس البر على سكانها فحسب.

تأتى تلك الإجراءات الحازمة من قبل قوات الأمن في نهار اليوم الجمعة بعد ان تكدست منطقة اللسان بالمواطنين الذين خرجوا بغرض التنزه مما أدى لازدحام شديد براس البر وسهولة انتشار عدوى فيروس الكورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر انتشرت الكثير من المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تحذر الدمايطة من خروجهم من المنازل والازدحام براس البر خوفا على صحتهم وسهولة انتشار فيروس كورونا بين التجمعات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عريف مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بدمياط ،ان هناك ما يسمى بالاستهتار الشعبي بالفيروس اللعين وما حدث برأس البر خير شاهد فالتجمعات هذه تعد بمثابة التربة الخصبة لانتشار الفيروس.

وأشار الى أن هناك دعوات للبقاء بالمنازل مؤكدا ان الخروج من المنزل سيؤدي إلى الوضع المأساوي الحزين اللي في أمريكا و إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإيران وإسبانيا وغيرها.

وقال أن ما حدث  في رأس البر ودمياط الجديدة واحتشاد الناس بالآلاف على اللسان والشواطئ بهذا الشكل كأننا في اجازه العيد فهذا هو الهلاك بعينه.

بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ
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